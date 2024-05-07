На кадрах на борту українського морського дрона можна помітити надбудову, що за своїми контурами нагадує радянську зенітну ракету класу "повітря-повітря" Р-73, пише “Мілітарний”.

Відео знято з рівня води, можливо з судна чи берега.

На відео видно, як російський гелікоптер Ка-29 підбиває дрон і влучає в ракету, яка детонує.

Ракета Р-73 - що відомо

Р-73 - це авіаційна ракета ближнього радіусу дії, однак її можна запускати й із наземних установок. Для її наведення не потрібен радар або інші системи, адже вона оснащена власною тепловою головкою самонаведення, яка має широкий кут огляду до 75 градусів.

Пускова установка має направляючі для двох ракет. З високою ймовірністю, вона поворотна і стабілізована для компенсації морської хитанини.

Більше по темі Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.

Втім, встановити зенітні ракети на морський дрон - справа не з легких. Прикладом може слугувати те, що морська вода є доволі агресивним середовищем, і саме тому зазвичай морські зенітні ракети запускаються з контейнерів.

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MAGURA V5 із зенітними ракетами - що каже ГУР

Kyiv Post звернувся до української військової розвідки, щоб підтвердити або спростувати інформацію про спорядження морських дронів зенітними ракетами, але там відмовились коментувати.

Дрон MAGURA V5 уразив російський швидкісний катер у Криму

У ніч проти 6 травня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вразили російський швидкісний катер проекту 12150 “Мангуст” за допомогою ударного морського дрона Magura V5 в тимчасово окупованому Криму.

Орієнтовна вартість знищеного катера становить близько 3 мільйонів доларів.

MAGURA V5 - що варто знати

Розроблений в Україні безпілотний надводний апарат MAGURA V5 може виконувати різноманітні морські операції, в тому числі спостереження, розвідку, патрулювання та бойові місії.

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Завдяки своєму гідродинамічному корпусу та маневреності V5 демонструє можливості квазі-невидимості.

Його довжина - 5,5 метра, ширина - 1,5 метра, крейсерська швидкість становить 40,7 кілометра на годину, максимальна - 77,8 кілометра на годину, дальність плавання сягає близько 833 кілометрів.