Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ із ліквідації Президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва України. Затримано двох полковників УДО, які передавали росіянам секретну інформацію.
Про це повідомляє СБУ.
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Агенти ФСБ РФ планували вбити Зеленського, Буданова та Малюка
Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила СБУ за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі входили двоє полковників УДО, які передавали секретну інформацію РФ.
Росія активно розробляла плани з ліквідації Президента Зеленського. Одним із завдань агентів ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента,які могли би взяти Зеленського в заручники, а згодом його вбити.
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Окрім Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова та інших високопосадовців.
Зокрема, ліквідацію очільника ГУР Буданова збиралися провести перед Великоднем.
"План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетного удару.
Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона”, - зазначили у СБУ.
Затримання зловмисників
Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90.
СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту з “куратором” з ФСБ. Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.
Організацію теракту курували співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби при ФСБ РФ: Максим Мішустін, Дмітрій Перлін, Алексєй Корнєв.
Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором “кротів”, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Алексєй Корнєв.
Перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.
Під час обшуків у зловмисників вилучили відповідні засоби ураження та докази злочинної діяльності.
Їм повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).
Підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.
Україна та Польща викрили російського агента, який готував замах на Зеленського
У результаті взаємодії Служби безпеки, Офісу генерального прокурора України та польських органів правопорядку затримано громадянина Польщі, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у здійсненні замаху на Президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє СБУ.
“За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм основні докази у цій справі у межах надання міжнародно-правової допомоги.
Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.
Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.
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