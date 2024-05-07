Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зірвали плани Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ із ліквідації Президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва України. Затримано двох полковників УДО, які передавали росіянам секретну інформацію.

Про це повідомляє СБУ.

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Агенти ФСБ РФ планували вбити Зеленського, Буданова та Малюка

Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила СБУ за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі входили двоє полковників УДО, які передавали секретну інформацію РФ.

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Росія активно розробляла плани з ліквідації Президента Зеленського. Одним із завдань агентів ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента,які могли би взяти Зеленського в заручники, а згодом його вбити.

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Окрім Зеленського ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Зокрема, ліквідацію очільника ГУР Буданова збиралися провести перед Великоднем.

"План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетного удару.

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Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона”, - зазначили у СБУ.

Затримання зловмисників

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90.

СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту з “куратором” з ФСБ. Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.