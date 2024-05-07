Україна зможе скористатися першими коштами від заморожених на території ЄС суверенних активів російського Центробанку вже до літа поточного року. Про це повідомляє Укрінформ., посилаючися на слова речника Європейської комісії Крістіан Віганд під час брифінгу в Брюсселі.

«Нова пропозиція передбачає, що ці надходження будуть використовуватися, щоб підтримати Україну з негайною увагою на фінансування [закупівель – ред.] військового обладнання та для відновлення та відбудови. Ця пропозиція наразі обговорюється. Ми сподіваємося на швидке погодження між країнами-членами, щоб перші платежі могли бути зроблені вже до літа», – повідомив Віганд.

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Перша пропозиція, яку Єврокомісія зробила у грудні 2023 року та яка набула чинності у лютому, зафіксувала утримання нарахованих відсотків на окремих рахунках, окремо від російських активів, що зберігаються у європейських фінансових установах.

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Після цього Європейська комісія і високий представник ЄС 20 березня оприлюднили пропозицію для використання цих надзвичайних прибутків, що походять від відсоткових нарахувань на заморожені російські активи, для надання військової допомоги для України.

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Як зауважив речник комісії, обговорення цієї пропозиції вже кілька разів відбувалося на рівні робочих груп Ради ЄС, а також у форматі Coreper. Як очікується, чергове обговорення відбудеться вже завтра. Тому Віганд сподівається на швидке ухвалення цієї пропозиції країнами-членами.

G7 ухвалить рішення щодо активів РФ

Країни G7 визначаться з позицією щодо заморожених російських активів до саміту «Великої сімки» у червні. Такий прогноз висловив в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

Як він пояснив, ця дискусія закінчиться десь приблизно до кінця травня. Міністр вважає, що буде досягнутий якийсь компроміс, який потім оформлять неформальним рішенням країн G7. Потім вони його втілюватимуть у себе в кожній країні.

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Після початку військового вторгнення Росії в Україну, демократичні країни світу заморозили російські фінансові активи, сума яких перевищує 300 мільярдів євро. За деякими оцінками, більшість цих активів знаходиться у фінансових установах країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.