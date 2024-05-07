На початку травня більш ніж 2 мільйони барелів російської нафти на тиждень «застрягли» у морі у танкерах, деякі з яких знаходяться у водах поблизу Оману і Мальти. Це вище середнього показника у близько 790 тис. барелів у січні і лютому.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючися на дослідження компанії Kpler.

Нафтохімічні підприємства Південної Кореї тепер уникають безпосереднього імпорту будь-яких вантажів, походження яких є невідомим, оскільки вони стурбовані можливими перевірками від уряду. Це відбувається після того, як у березні уряд Південної Кореї почав розслідування щодо імпорту нафти з Росії. З того часу відповідні органи перевіряють, чи не була нафта з Росії перепакована і пропонована покупцям як поставки з інших країн, пояснює Bloomberg.

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Як зазначає видання, Росія до вторгнення в Україну була найбільшим постачальником нафти в Південну Корею. Втім. після початку повномасштабної війни потоки скоротилися, а імпорт із ОАЕ, Малайзії, Сінгапуру і Тунісу збільшився.

Водночас об'єми постачання російської нафти в Китай і Тайвань збільшилися.

Країни світу імпортують російську нафту

Британія продовжує приймати надзвичайно великі кількості нафтопродуктів з країн, які переробляють нафту, видобуту в Росії.

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Про це писав The Guardian.

Нехай Британія офіційно і заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 грудня 2022 року у відповідь на вторгнення РФ в Україну, дані уряду, проаналізовані веб-сайтом Desmog, показують, що у 2023 році імпорт рафінованої нафти до Великої Британії з Індії, Китаю та Туреччини склав 2,2 мільярда фунтів стерлінгів, що становить рекордний рівень у порівнянні з попереднім роком.