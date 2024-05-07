Під час телефонної розмови Зеленського з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, останній розповів про те, що Україна зможе отримати F-16 від уряду Бельгії вже цього року.

Про це повідомив Президент України у соцмережі X (колишній Twitter).

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"Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч", - поділився Зеленський.

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Літаки F-16 - хто передасть Україні

У квітні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що уряд планує передати Україні 24 винищувачі F-16.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Укрінформ».
За словами Оллонгрен, це станеться. Їхняа коаліція сподівається, що вже цього літа Нідерланди зможуть почати поставки винищувачів, спочатку данських, а потім і нідерландських.

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Посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен також  підтвердив, що його країна виконає свою обіцянку з передачі Україні всього парку винищувачів F-16. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.
"Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені до України, як і обіцяли", - наголосив Міккельсен.

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