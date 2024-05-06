1 286 адреса масової реєстрації компаній нині існує в Україні, за даними Єдиного державного реєстру. Про це повідомив Опендатабот.

Понад 140 тис. компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації в Україні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві — понад 101 тис., а також у Харківській та Одеській областях — понад 8 тис. та 5 тис. відповідно.

Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.

Advertisement

"У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженням компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства", - коментує адвокат, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керівників Денис Лихопьок.