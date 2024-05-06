1 286 адреса масової реєстрації компаній нині існує в Україні, за даними Єдиного державного реєстру. Про це повідомив Опендатабот.
Понад 140 тис. компаній зареєстровані на адресах масової реєстрації в Україні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві — понад 101 тис., а також у Харківській та Одеській областях — понад 8 тис. та 5 тис. відповідно.
Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.
"У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженням компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства", - коментує адвокат, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керівників Денис Лихопьок.
Латвія придбає артилерійські боєприпаси для України на 10 млн євро
Лідери за кількістю адрес
Ті ж самі області також лідують за кількістю адрес.
У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині - 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.
Реєстрацію місцезнаходження компанії за адресами масової реєстрації Лихопьок відносить до її негативних характеристик при плануванні співпраці з такою компанією.
Рекордна кількість ФОПів в Україні
Загальна кількість нових статусів фізичних особів - підприємців отримали на третину більше громадян, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Про це повідомляє Опендатабот.
За перший квартал 2024 року українці відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів.
Лідером за кількістю нових справ залишається Київ.
Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються торгівлею. Серед найбільш популярних напрямків бізнесу українських підприємців також є надання індивідуальних послуг та IT-сфера.
Коментарі (0)