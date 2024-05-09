Швеція доручила здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро для підтримки обороноздатності України.

Про це повідомляє Радіо Свобода, цитуючи слова міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

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«Ми продовжуємо підтримувати Україну і будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово розвиватиметься в напрямку придбання нового обладнання у промисловості для передачі Україні. Завдяки цим внескам до фондів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей українського флоту», – пояснює Йонсон.

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Шведський уряд здійснить виплати трьом коаліціям: 5 мільйонів євро для коаліції з розмінування, 3 млн - Коаліції з морської безпеки та 10 млн - коаліції з питань безпілотників (Drone Coalition).

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Швеція наразі є членом п'яти з коаліцій сил і засобів для забезпечення довгострокової підтримки оборони України.

Швеція може передати Україні ППО Patriot

Швеція має у своєму розпорядженні чотири такі системи.

Про це повідомило Omni, цитуючи заяву міністра оборони Швеції у квітні.

За словами Йонсона, Швеція перебуває на етапі створення власної системи ППО. Багато країн використовують Patriot, і у США є значні ресурси в цій галузі. Цілком можливо, що уряд зможе зробити свій внесок.

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Про те, чи зможе Швеція передати Україні винищувачі Gripen, дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post.