Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони (УДО) Сергія Рудя у четвер – за кілька днів після того, як була викрита й попереджена спроба замаху на нього, до якої були причетні два полковники УДО.

Ім’я наступника Рудя поки не оголошувалося.

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Наразі обидва полковники УДО перебувають у СІЗО як підозрювані в роботі на російську ФСБ. Їх викрили Головне управління розвідки (ГУР) і Служба безпеки України (СБУ).

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За даними українських спецслужб, планувалося також ліквідувати керівника ГУР Кирила Буданова перед Великоднем. За ворожим планом, спочатку завербований агент мав би спостерігати за його переміщеннями та передавати росіянам відповідну інформацію. По будинку, де мав бути Буданов, окупанти планували завдати ракетного удару, а дроном – добити людей, які б лишилися на місці ураження. Аби приховати сліди застосування дрона, росіяни планували й третій удар за відповідними координатами – знову ракетою.

“Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90”, – зазначили в СБУ.

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Рудь керував УДО близько п’яти років. Минулого року Зеленський заявив, що йому повідомляли про щонайменше “п’ять-шість” попереджених спроб замаху на нього.

Пентагон перекриває Росії доступ до супутникової мережі Starlink

Керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Пламб заявив, що Пентагон знайшов спосіб запобігти несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink.

В інтерв’ю виданню Bloomberg News, опублікованому в четвер, Пламб сказав, що Пентагон “потужно працює з урядом України і компанією SpaceX, щоб не дати Росії незаконно користуватися терміналами Starlink”.

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Супутники приватної компанії Ілона Маска SpaceX забезпечують роботу терміналів Starlink в усьому світі. У лютому українська військова розвідка з’ясувала, що Кремль платив за використання терміналів Starlink їхнім власникам в Арабських країнах.

Невдовзі після того комісія в Палаті представників Конгресу США розпочала розслідування, і відтоді Пентагон разом із Україною і SpaceX протидіють несанкціонованому використанню інтернет-терміналів Starlink. Пламб не уточнив, як саме.

“Наразі ми успішно протидіємо використанню, але я впевнений, що Росія продовжить шукати способи використовувати Starlink та інші комерційні системи звʼязку”, – сказав він.

Міністр оборони Німеччини оголосив про закупівлю HIMARS для України

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив журналістам у четвер у Вашингтоні, що Німеччина купить три пускові установки для РСЗВ HIMARS у США та подарує Україні.

“Я можу підтвердити, що у співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами”, – сказав Пісторіус. Про терміни доставки поки не йдеться.

Програмою візиту Пісторіуса до США передбачені зустрічі з керівництвом Пентагону та Генеральним секретарем ООН Антоніу Ґуттерешем у Нью-Йорку.

Деякі європейські лідери вже давно критикують Німеччину за те, що вона зволікає з наданням Україні далекобійних високоточних ракет Taurus, які можуть уражати цілі в глибокому російському тилу.

Наприкінці квітня колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес сказав: “Україна дотримуватиметься будь-яких обмежень, які ви встановите, тож ви можете дати їй [ракети] Taurus. Ви можете встановити ще й додаткові обмеження на використання цих ракет”.

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Україна уразила російські нафтобази в Краснодарському краї та НПЗ в Башкортостані

У четвер СБУ повідомила, що українські дрони атакували нафтопереробний завод Башкортостані, а також дві нафтобази біля Анапи в Краснодарському краї.

Влада Краснодарського краю повідомила про “спробу атакувати нафтобазу в селі Юровка щонайменше сімома дронами, шість із яких були придушені засобами ППО. Один впав на територію нафтобази, спричинивши пожежу в одній будівлі”. Кілька прокремлівських джерел повідомили про “пошкодження” кількох резервуарів.