Українські військові розвідники висадили в столичному Парку моряків дерева сакури, платану та ялівця у пам’ять про подвиг воїнів, які захищають від російських загарбників Україну, а разом з нею і всю Європу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Києві вшанували українських захисників

Захід відбувся 9 травня з ініціативи начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова за участю представників воєнної розвідки та місцевого самоврядування Києва.

Advertisement

«Сьогодні ми вшановуємо наших воїнів, які на фронті боронять Україну – державу, розташовану у центрі Європи. Ці дерева – символ нашої памʼяті. Вони завжди нагадуватимуть про подвиг наших героїв – захисників вільної України та Європи. Памʼятаємо, віримо, молимось і боремось», – зазначив керівник капеланської служби ГУР отець Костянтин Холодов.

Більше по темі Дрони ГУР успішно атакували нафтобазу в Ростовській області РФ Джерела Kyiv Post підтверджують успішну атаку ГУР на території РФ. Як наслідок – палає нафтобаза, екстрені служби досі не можуть впоратися з вогнем.

Акція була покликана нагадати, що сталий мир у Європі залежить від солідарності всіх європейських націй, їхньої згуртованості під час розв’язаної Росією війни, яка стала наймасштабнішою з часів Другої світової, а також від непохитності наміру ліквідувати «рашизм» як глобальну загрозу.