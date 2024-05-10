Українські військові розвідники висадили в столичному Парку моряків дерева сакури, платану та ялівця у пам’ять про подвиг воїнів, які захищають від російських загарбників Україну, а разом з нею і всю Європу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

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У Києві вшанували українських захисників

Захід відбувся 9 травня з ініціативи начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова за участю представників воєнної розвідки та місцевого самоврядування Києва.

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«Сьогодні ми вшановуємо наших воїнів, які на фронті боронять Україну – державу, розташовану у центрі Європи. Ці дерева – символ нашої памʼяті. Вони завжди нагадуватимуть про подвиг наших героїв – захисників вільної України та Європи. Памʼятаємо, віримо, молимось і боремось», – зазначив керівник капеланської служби ГУР отець Костянтин Холодов.

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Джерела Kyiv Post підтверджують успішну атаку ГУР на території РФ. Як наслідок – палає нафтобаза, екстрені служби досі не можуть впоратися з вогнем.

Акція була покликана нагадати, що сталий мир у Європі залежить від солідарності всіх європейських націй, їхньої згуртованості під час розв’язаної Росією війни, яка стала наймасштабнішою з часів Другої світової, а також від непохитності наміру ліквідувати «рашизм» як глобальну загрозу.

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Спецоперації ГУР - що варто знати

Нещодавно спеціалістам відділу кіберзахисту Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдалося зашкодити роботі російських онлайн-сервісів компанії 1С.

Про це повідомляли Kyiv Post із посиланням на власне джерело в Головному управлінні розвідки.

"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud", - зазначило джерело.

Компанія 1С фокусується на розробці й підтримці компʼютерних програм для ведення баз даних з діловою метою.

Нагадаємо, що в травні ГУР здійснило масштабну кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного зв’язку в Татарстані. Про це повідомив KyivPost із посиланням на власні джерела в розвідці. 

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Головним обʼєктом кібероперації стали мережі зв’язку в економічній зоні "Алабуга", де розміщені понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК Російської Федерації.

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