Українські морські дрони Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту Росії на 500 млн доларів. Спеціалісти продовжують удосконалювати безпілотники для завдання ще більших уражень.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
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Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту РФ на пів мільярда доларів
Юсов вважає, що секрет дрона Magura полягає у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу. Він назвав дрон Magura V5 одним із головних винищувачів російського флоту.
Крім того, майстерність розвідників і фахівців ГУР Міноборони, зокрема, спецпідрозділу "Група 13", також постійно вдосконалюється і дає нові результати.
"Уже станом на зараз на понад 500 млн доларів США Чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura", - сказав Юсов.
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За його словами, ГУР аналізує наслідки після кожної вдалої операції, так само, як і ворог, який намагається знайти засоби протидії та тактику для захисту своїх суден. Юсов додав, що дрон Magura вдосконалюють - йдеться про оснащення, бойову частину та інші елементи.
Дрон MAGURA V5 уразив російський швидкісний катер у Криму
У ніч проти 6 травня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вразили російський швидкісний катер проекту 12150 “Мангуст” за допомогою ударного морського дрона Magura V5 в тимчасово окупованому Криму.
Орієнтовна вартість знищеного катера становить близько 3 мільйонів доларів.
MAGURA V5 - що варто знати
Розроблений в Україні безпілотний надводний апарат MAGURA V5 може виконувати різноманітні морські операції, в тому числі спостереження, розвідку, патрулювання та бойові місії.
Завдяки своєму гідродинамічному корпусу та маневреності V5 демонструє можливості квазі-невидимості.
Його довжина - 5,5 метра, ширина - 1,5 метра, крейсерська швидкість становить 40,7 кілометра на годину, максимальна - 77,8 кілометра на годину, дальність плавання сягає близько 833 кілометрів.
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