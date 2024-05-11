Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у повідомленні британського оборонного відомства.

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У міністерстві зазначили, що це найбільша військова допомога, яку Британія виділяла Україні.

Військова допомога від Британії: що входить до нового пакету

«Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія передає життєво важливе обладнання», - написали в Міноборони.

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Пакет військової допомоги включає: