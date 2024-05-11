Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
Про це йдеться у повідомленні британського оборонного відомства.
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У міністерстві зазначили, що це найбільша військова допомога, яку Британія виділяла Україні.
Військова допомога від Британії: що входить до нового пакету
«Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія передає життєво важливе обладнання», - написали в Міноборони.
Пакет військової допомоги включає:
- 4 мільйони боєприпасів;
- понад 1600 ракет;
- 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky.
The UK is delivering its largest ever military aid package to Ukraine.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2024
Alongside £500m in military funding, the UK is providing vital equipment:
✅ 4 million round of ammunition
✅ More than 1,600 missiles
✅ 400 vehicles - including 160 Husky vehicles
🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/nmT7WSkN5H
Україна отримає черговий пакет допомоги від США
Напередодні про черговий пакет військової допомоги для України оголосили Сполучені Штати.
До нього, зокрема, увійшли ракети для систем Patriot, додаткові системи HIMARS із боєприпасами, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley та артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм.
Литва передала Україні чергову партію військової допомоги
Загальна вартість цього пакету допомоги - 400 мільйонів доларів.
Президент Володимир Зеленський зазначив - важливо, аби оголошена допомога вчасно опинилася на полі бою в Україні.
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