Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW, коментуючи припинення надання консульських послуг за кордоном, запевнила, що влада України не буде примусово повертати з-за кордону чоловіків призовного віку.

«Обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень, і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти», – сказала Стефанішина.

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Вона наголосила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

«Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення», – сказала віцепрем'єрка.

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Консульства України не обслуговують чоловіків мобілізаційного віку за кордоном

Українці мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, з 23 квітня не отримують консульські послуги. Джерела Kyiv Post в Іспанії підтвердили призупинення надання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Інформацію про таку ж ситуацію в інших країнах розтиражувала низка українських медіа.

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Зеленський підписав закон про мобілізацію

Президент Зеленський майже відразу підписав закон. Він набуде чинності 18 травня.

Під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред'явити його на вимогу представника ТЦК або поліцейського, прикордонника.

Після публікації закону в усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Подробиці про мобілізаційний закон можна знайти тут.