Ситуація на фронті залишається загостреною. 

На чотирьох напрямках тривають гарячі бої. Обстановка змінюється дуже динамічно. 

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Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках та намагається просунутися вглиб території.

Спроби росіян прорвати оборону ЗСУ зупинено, - Сирський

На Харківщині нині тривають бої у прикордонних районах. 

«Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження», - заявив Сирський. 

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Найгарячішими напрямками залишаються Куп'янський, Сіверський, Лиманський та Покровський. 

Ситуація тут швидко змінюється. 

«В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення», - пояснив головнокомандувач. 

На Краматорському напрямку армія РФ не полишає спроб захопити Часів Яр та продовжує наступальні дії східніше міста.

Безуспішно ворог намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

Наступ на Харківську область 

Цього тижня російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. 

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Обласна влада повідомила про посилення обстрілів та закликала людей евакуюватися з небезпечних населених пунктів.

За понад дві доби вивезли чотири тисячі людей. 

За даними обласної влади, 70% евакуйованих мають житло для проживання. Здебільшого вони залишаються у родичів та близьких.

Цілі росіян на Харківщині 

В американському Інституті вивчення війни проаналізували російський наступ на Харківську область. 

На думку аналітиків ISW, росіяни прагнуть відтягнути ЗСУ з інших ділянок фронту, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити «буферну зону» для захисту Бєлгорода та обмежити можливий український контрнаступ в цьому районі.

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