Ситуація на фронті залишається загостреною.
На чотирьох напрямках тривають гарячі бої. Обстановка змінюється дуже динамічно.
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Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках та намагається просунутися вглиб території.
Спроби росіян прорвати оборону ЗСУ зупинено, - Сирський
На Харківщині нині тривають бої у прикордонних районах.
«Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження», - заявив Сирський.
Найгарячішими напрямками залишаються Куп'янський, Сіверський, Лиманський та Покровський.
Ситуація тут швидко змінюється.
«В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення», - пояснив головнокомандувач.
На Краматорському напрямку армія РФ не полишає спроб захопити Часів Яр та продовжує наступальні дії східніше міста.
Безуспішно ворог намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.
Наступ на Харківську область
Цього тижня російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Обласна влада повідомила про посилення обстрілів та закликала людей евакуюватися з небезпечних населених пунктів.
За понад дві доби вивезли чотири тисячі людей.
За даними обласної влади, 70% евакуйованих мають житло для проживання. Здебільшого вони залишаються у родичів та близьких.
Цілі росіян на Харківщині
В американському Інституті вивчення війни проаналізували російський наступ на Харківську область.
На думку аналітиків ISW, росіяни прагнуть відтягнути ЗСУ з інших ділянок фронту, просунутися до Харкова на відстань досягнення пострілів артилерії, створити «буферну зону» для захисту Бєлгорода та обмежити можливий український контрнаступ в цьому районі.
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