Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. Внаслідок багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ (головне управління Генштабу Збройних сил РФ), які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.
Зазначимо, що 11 травня речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив Kyiv Post, що Росія готувала теракти у Києві на 9 травня.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», - зазначив Дехтяренко.
Російські спецслужби планували теракт у Києві
Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. Вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.
У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на «вагнерівців»
Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.
Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.
Таким чином Росія хотіла дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу «руського міра».
«Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь Росії. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб», - заявив очільник СБУ Василь Малюк.
Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.
Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області. СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.
Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.
Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.
Яке покарання загрожує агентам РФ
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада);
- ст. 113 (диверсія);
- ст. 258 (терористичний акт).
Їм загрожує довічне ув’язнення.
Коментарі (0)