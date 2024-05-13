Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня. Внаслідок багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ (головне управління Генштабу Збройних сил РФ), які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Зазначимо, що 11 травня речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив Kyiv Post, що Росія готувала теракти у Києві на 9 травня.

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«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», - зазначив Дехтяренко.

Російські спецслужби планували теракт у Києві

Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. Вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.

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Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

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Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Таким чином Росія хотіла дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу «руського міра».

«Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь Росії. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб», - заявив очільник СБУ Василь Малюк.

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Контррозвідка Служби безпеки встановила, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.