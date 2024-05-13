Українська православна церква офіційно визнає вчення про так званий «русскій мір» лжевченням і єретичним по суті. Відповідна позиція Церкви зафіксована у рішенні Священного Синоду УПЦ (ПЦУ) від 11 травня 2024 року.

«Ще раз засвідчити, що Православна Церква України відкидає і засуджує вчення «русского міра» як базоване на єретичних засадах етнофілетизму, маніхейства та гностицизму», – вказано у Постанові Синоду.

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Архієреї Української Православної Церкви наголошують на тому, що активні пропагандисти вчення «русского міра» та керівники Московської патріархії, зокрема постійні члени Священного Синоду РПЦ, підпадають під осудження, висловлені Церквою щодо цих єретичних вчень, до моменту, коли вони публічно не зречуться його.

УПЦ просить Варфоломія змусити Кирила відректися від «русского міра»

Окрім того, Синод вирішив також надіслати лист до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням звернутися до Кирила Гундяєва з вимогою публічно відректися від лжевчення «русского міра», засудити і відкликати наказ так званого «Всесвітнього російського народного собору», в якому містяться елементи цього лжевчення.

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Путін сам себе відлучив від Церкви

Також Православна Церква України у своєму рішенні вказала на те, що «зважаючи на особливу тяжкість, публічність та вперту нерозкаяність злочинів проти Бога, Церкви Христової та людства, вчинених мирянином РПЦ Владіміром Владіміровічєм Путіним, Собор засвідчує, що ця особа своїми злочинами і впертим та свідомим нерозкаянням в публічних гріхах сама себе відлучила від Церкви».

Церква Московського Патріархату в Україні – що варто знати

На останньому засідання Синоду УПЦ українські архієреї вкотре наголосили на готовності української церкви до діалогу з російською православною церквою і висловили глибокий жаль через «постійні ультимативні відмови керівництва Митрополії Московського патріархату в Україні від такого діалогу, водночас засвідчивши його успішність на рівні релігійних громад».

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Собор також ще раз наголосив на тому, що поширення Московською патріархією своєї юрисдикції в Україні є канонічним порушенням і аномалією і закликав духовенство і мирян, які дотепер ще залишаються в юрисдикції Московського патріархату, продовжувати процес єднання з Православною Церквою України і не боятися так званих «заборон» і «позбавлень сану», бо вони є неканонічними, від початку нікчемними і не дійсними.

Останнє засідання Синоду УПЦ відбулося на тлі достатньо повільного тему переходу релігійних громад УП МП (Московського Патріархату) до ПЦУ.

Після початку повномасштабного вторгнення лише 685 церков перейшли до ПЦУ з УП МП, а за останній рік взагалі лише 96. Загалом на території України наразі діють загалом понад 8 тис. церков, пов’язаних із країною-агресоркою.

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Близько 63% українців вважають, що Церква Московського Патріархату має бути повністю забороненою в Україні.