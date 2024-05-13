З початку 2024 року російська армія почала більше використовувати легкі транспортні засоби, такі як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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Уночі Росія використовує мотоцикли для розвідки та переміщення армії

У листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від компанії Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів.

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У британській розвідці вважають, цілком імовірно, що російські війська все частіше вдаються до використання легших і швидших транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити подальшу враження з використанням артилерії, FPV-дронів або дронів-камікадзе.

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"Однак, жертвуючи бронею та вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння. Українські FPV-дрони вже продемонстрували свою здатність ефективно вражати такі легкі машини", - зазначають у Міноборони Британії.