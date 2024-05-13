З початку 2024 року російська армія почала більше використовувати легкі транспортні засоби, такі як всюдиходи та мотоцикли підвищеної прохідності, для перевезення особового складу на передову та проведення атак на українські позиції, особливо у нічний час.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
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Уночі Росія використовує мотоцикли для розвідки та переміщення армії
У листопаді 2023 року президент Росії Володимир Путін особисто оглянув нещодавно придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від компанії Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2100 таких автомобілів.
У британській розвідці вважають, цілком імовірно, що російські війська все частіше вдаються до використання легших і швидших транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити подальшу враження з використанням артилерії, FPV-дронів або дронів-камікадзе.
Що не так з російським Су-57
"Однак, жертвуючи бронею та вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння. Українські FPV-дрони вже продемонстрували свою здатність ефективно вражати такі легкі машини", - зазначають у Міноборони Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 13, 2024
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Росія має проблеми із застосування авіабомб
У РФ є проблеми із застосуванням авіабомб, які росіяни час від часу «гублять» на своїй території.
Про це повідомляє британська розвідка.
Російські літаки неодноразово випадково скидали бомби над власною територією по дорозі до українських цілей.
У Міністерстві оборони Британії вважають, що це свідчить про системну проблему.
«Ці випадки свідчать про постійну нездатність Росії успішно застосовувати свої боєприпаси за призначенням. Такі помилки мають руйнівні та смертельні наслідки для російського населення», - пишуть аналітики.
У відомстві нагадали кілька випадків, коли російські винищувачі випадково впускали боєприпаси, коли летіли атакувати територію України.
Так, 4 травня 2024 року російський винищувач випадково випустив ФАБ-500 на цивільний район у Бєлгороді.
Тоді губернатор Бєлгородської області заявив про 30 пошкоджених будинків, 10 автомобілів та п'ятьох поранених людей. Однак, що стало причиною вибуху - російська влада не уточнила.
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