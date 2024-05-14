Двоє громадян США були заарештовані у понеділок в Тбілісі (Грузія), де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроект про "іноземних агентів".

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що загалом за "дрібне хуліганство" та "непокору поліції» затримано 20 осіб, серед них двоє громадян США та один громадянин Росії 2002 року народження.

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"Співробітники поліції затримали 20 осіб за статтями 166 ("Дрібне хуліганство") і 173 ("Непокора поліції") Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії.

"Троє затриманих - громадяни іноземних держав, це громадянин Росії 2002 року народження, громадянин США 1995 року народження і громадянин цієї ж країни, який відмовився розкрити свою особу", - йдеться в повідомленні відомства, передає російське державне інформагентство ТАСС.

Місцева влада заявила, що повідомила посольство Швейцарії про арешт російського громадянина, оскільки Росія не має дипломатичних відносин із Грузією після її вторгнення в 2008 році, і посольство США про арешт двох американських громадян.