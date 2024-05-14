Двоє громадян США були заарештовані у понеділок в Тбілісі (Грузія), де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроект про "іноземних агентів".
Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що загалом за "дрібне хуліганство" та "непокору поліції» затримано 20 осіб, серед них двоє громадян США та один громадянин Росії 2002 року народження.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Співробітники поліції затримали 20 осіб за статтями 166 ("Дрібне хуліганство") і 173 ("Непокора поліції") Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії.
"Троє затриманих - громадяни іноземних держав, це громадянин Росії 2002 року народження, громадянин США 1995 року народження і громадянин цієї ж країни, який відмовився розкрити свою особу", - йдеться в повідомленні відомства, передає російське державне інформагентство ТАСС.
Місцева влада заявила, що повідомила посольство Швейцарії про арешт російського громадянина, оскільки Росія не має дипломатичних відносин із Грузією після її вторгнення в 2008 році, і посольство США про арешт двох американських громадян.
З місцевих джерел Kyiv Post стало відомо, що громадянином США 1995 року народження є Патрік Ернандес-Болл, вчитель англійської мови, який мешкає у Тбілісі щонайменше чотири роки.
Грузія - популярне місце для іноземних емігрантів завдяки своєму м’якому імміграційному законодавству, яке дозволяє громадянам більшості західних країн залишатися в країні до року без довгострокової візи.
Новий закон про "іноземних агентів", на ухвалення якого пішло 67 секунд без участі опозиційних законодавців, вимагає від груп реєструватися як "організації, що обслуговують інтереси іноземної держави", якщо вони більше ніж на 20 % фінансуються з-за кордону.
Уряд, який дотримується антизахідної позиції, заявив, що новий закон не дозволить іноземним агентам дестабілізувати країну.
Однак опозиційни політики різко розкритикували законопроєкт. Опозиція, як і протестувальники на вулицях грузинської столиці, впевнені, що прийняття цього закону обмежуватиме свободу слова та право на вільний доступ до інформації, як це відбулося в Росії, і зрештою завадити вступу Грузії до ЄС.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель раніше попередив, що ухвалення законопроєкту "негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС".
Партія "Грузинська мрія", яка керує країною з 2012 року, зберігає дружні відносини із Кремлем, незважаючи на російське вторгнення в 2008 році та тривалу територіальну суперечку, що виникла після розпаду СРСР.
Засновник партії Бідзіна Іванішвілі нещодавно став її почесним головою з правом призначати кандидата на посаду прем’єр-міністра. Він свого часу нажив величезні статки у Росії, і наразі є найбагатшим грузинським "олігархом".
Коментарі (0)