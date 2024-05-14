У звіті Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України пропонується встановити чіткі часові межі вступу України до Північноатлантичного альянсу – не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов.

Співголови цієї групи є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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У звіті групи Єрмака-Расмуссена пропонують встановити чіткі часові межі для вступу України до НАТО

«Насамперед у документі йдеться про те, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вашингтоні, Альянс має надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ та запросити Раду Україна – НАТО визначити конкретні умови членства. Надійна перспектива членства в НАТО є способом переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни. Запрошення України зараз розпочати переговори про вступ – це спосіб дати чіткий сигнал Росії про необхідність припинити війну та дати Україні шанс на справедливий мир», – наголошується у звіті.

Більше по темі Німеччини проти залучення ППО НАТО до захисту неба України У Німеччині вважають, що залучення літаків або засобів ППО країн НАТО у відбитті російських повітряних атак стане «безпосереднім втягуванням Альянсу в конфлікт».

Міжнародна група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити чіткі часові межі вступу України до Північноатлантичного альянсу – не пізніше липня 2028 року «за виконання конкретних умов».

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Також запропоновано інтенсифікувати зусилля України та її союзників, спрямовані на перешкоджання оперативному успіхові Росії в повітрі, на морі та на землі, зняти всі застереження щодо типів звичайних озброєнь, які постачаються в Україну, і, що важливо, щодо способів їх використання проти військових цілей у РФ.

Міжнародна робоча група наголошує на необхідності об’єднання мережі двосторонніх угод із безпеки між Україною та її партнерами в межах міжнародного договору (компакту). Зокрема, його мета – розбудова Збройних Сил України, щоб вони могли до кінця десятиліття досягти розміру та структури, достатньо міцної для захисту від можливого нападу Росії в майбутньому та посилення колективної оборони НАТО.

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Запропоновано, щоб члени Альянсу зобов’язалися витрачати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, а також розблокування заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів і використання їх для підтримки України.

Саміт НАТО неймовірно важливий для майбутнього України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що ненадання нашій країні запрошення на Вашингтонському саміті може ще більше посилити агресію з боку РФ.

«Сильні та чіткі рішення на саміті НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони також стануть гарною мотивацією та потужною підтримкою для українських військових та всіх наших громадян», – акцентував він.

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Андерс Фог Расмуссен висловив переконання, що для перемоги України та встановлення стійкого миру необхідні рішучі дії з боку НАТО.

«Лідери Альянсу повинні чітко заявити, що наша підтримка безпеки й суверенітету України є незворотною. У цьому звіті викладені чіткі заходи для досягнення цієї мети шляхом посилення економічної та військової підтримки для стримування й припинення війни Путіна. Він також рекомендує лідерам НАТО розпочати переговори про вступ з Україною на саміті у Вашингтоні в липні. Приєднання України до НАТО – це найпевніший шлях до тривалого миру та безпеки у Європі», – наголосив він.

Документ підписали колишня Президентка Литви Даля Грибаускайте; колишній Президент Польщі Александр Квасневський; колишня Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін; колишній Прем’єр-міністр Польщі Марек Белька; колишній Прем’єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда; колишній Прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт; колишній Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон; колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон; колишній міністр закордонних справ, міністр оборони Канади Пітер Маккей; колишня міністерка закордонних справ, внутрішніх справ і оборони Франції Мішель Алліо-Марі; колишній міністр закордонних справ Великої Британії лорд Вільям Хейг; колишній Посол США в НАТО Іво Даалдер; колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер; колишній радник з питань національної безпеки Канади Джоді Томас; колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк; колишній заступник Генерального секретаря НАТО Хайнер Браусс; колишній заступник Генерального секретаря НАТО Гідрімас Єглінскас.

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