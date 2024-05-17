У рамках безперебійної військової підтримки України Литва відправила Збройним Силам України боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори та розкладні ліжка.

Про це повідомляє пресслужба військового відомства Литви.

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Литва передала Україні чергову військову допомогу

У повідомленні йдеться про набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт.

Водночас там нагадали, що у 2024 році Литва вже поставила Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос» та інше військове забезпечення.

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Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. При цьому військова підтримка склала близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро.

Більше по темі Федоров і Блінкен обговорили принципи виробництва дронів для ЗСУ Під час зустрічі делегації США продемонстрували етапи виробництва українських FPV-дронів та ударних коптерів.

Литва готова відправити своїх військових в Україну

Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.

"Інгріда Шимоніте повідомила FT, що вона має дозвіл парламенту на відправку військових в Україну з навчальною метою, про що її уряд уже заявляв, але Київ поки не просив про це", - повідомляється в публікації.

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Як зазначила Шимоніте, якби Литва думала лише про реакцію Росії, то не могла би нічого відправляти. Кожного другого тижня всі чують, що комусь погрожують ядерним бомбардуванням.

Росія посилює атаки на українську інфраструктуру, електростанції, школи та лікарні, аби спричинити нову хвилю біженців, вважає вона.

«Ми не будемо організовувати депортацію чи шукати українських чоловіків у країні, тому що це було би незаконно», - наголосила Шимоніте, спираючись на те, що ЄС гарантував захист до березня 2025 року.