Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вперше за роки війни в Україні жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх двох місяців.

Про це він розповів під час зустрічі з представниками ЗМІ, пише Укрінформ.

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В Україні спостерігається прогрес у кількості боєприпасів, навіть без чеської ініціативи

«Навіть до чеської ініціативи (щодо постачання снарядів для України - ред.) у нас є прогрес. Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряду.

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І це відбувається упродовж останніх двох місяців. Всім ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини» - розповів Володимир Зеленський.

За його словами, зараз відкривається ініціатива, «коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів - РЕБів, саме в цей конкретний напрямок».

Більше по темі Зеленський очікує, що РФ посилить наступ на північному сході За словами президента, наступ РФ може складатися з кількох хвиль, перша була на Харківщині.

«Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей», - відзначив Зеленський.

20 країн світу виділили кошти на чеську ініціативу

Завдяки приєднанню до чеської ініціативи близько 20 країн, з'явилася моєливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для України.

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Про це у квітні Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав під час виступу в аналітичному центрі Інститут Гудзона у Вашингтоні.

За словами Фіала, до ініціативи приєдналися близько двадцяти країн – від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі. Завдяки їм тепер можна придбати 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Представник Чехії вірить у те, що подальших поставок буде більше.

Чеська ініціатива - що треба знати

У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що Прага знайшла близько 800 тис. одиниць амуніці у третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні.

Чехія вже уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Планується законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.

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За словами Павела, чеська мета - створення довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це має безпосередньо змінити ситуацію на передовій. Усі мають прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також включає суттєве збільшення кількості озброєнь.