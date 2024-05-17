На Одещині з самого ранку не вщухали сигнали повітряної тривоги. Близько 16 години дня у Повітряних Силах повідомили про низку ракет у напрямку Одеської області. У регіоні пошкоджено цивільну інфраструктуру. Відомо про одного загиблого. Восьмеро осіб дістали поранень.

Атака на Одещину - що відомо

В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

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«На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки По Одеському району є одна загибла людина», - повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Він зазначив, що кількість поранених збільшилась до восьми. П'ятеро з них у тсані середнього ступеню тяжкості перебувають у лікарні.

"Працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - додав Кіпер.