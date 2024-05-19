У ніч на 19 травня Головне управління розвідки Міноборони України провело чергову спецоперацію на території Росії.
Під удар потрапила Виборзька нафтобаза у Ленінградській області.
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Це підтвердили джерела Kyiv Post у ГУР.
Як повідомляють джерела у спецслужбі, за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалося уразити вертикальні резервуари з паливом.
Атака на нафтобазу у Ленінградській області
В результаті операції знищено три резервуари з пальним.
Мешканці Виборгу повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50.
Після вибуху на території нафтобази розпочалася пожежа.
Дрони СБУ вдарили по російському аеродрому та НПЗ
Раніше стало відомо, що цієї ночі дрони СБУ атакували аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ.
По аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. А по НПЗ відпрацювала лише СБУ.
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