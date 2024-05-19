У ніч на 19 травня Головне управління розвідки Міноборони України провело чергову спецоперацію на території Росії.

Під удар потрапила Виборзька нафтобаза у Ленінградській області.

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Це підтвердили джерела Kyiv Post у ГУР.

Як повідомляють джерела у спецслужбі, за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалося уразити вертикальні резервуари з паливом.

Атака на нафтобазу у Ленінградській області

В результаті операції знищено три резервуари з пальним.

Мешканці Виборгу повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50.