У ніч на 19 травня Головне управління розвідки Міноборони України провело чергову спецоперацію на території Росії.

Під удар потрапила Виборзька нафтобаза у Ленінградській області. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це підтвердили джерела Kyiv Post у ГУР. 

Як повідомляють джерела у спецслужбі, за допомогою трьох вибухових пристроїв вдалося уразити вертикальні резервуари з паливом.

Атака на нафтобазу у Ленінградській області

В результаті операції знищено три резервуари з пальним.

Мешканці Виборгу повідомляли у соцмережах про потужний вибух в місті близько 2:50. 

Advertisement

Після вибуху на території нафтобази розпочалася пожежа.

Featured
«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Дрони СБУ вдарили по російському аеродрому та НПЗ

Раніше стало відомо, що цієї ночі дрони СБУ атакували аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. 

По аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. А по НПЗ відпрацювала лише СБУ.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Більше по темі

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру

Вночі сили ППО збили всі 13 «шахедів», якими Росія атакувала Україну. Однак, є пошкодження.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Дрони СБУ вдарили по аеродрому «Кущевська» Росія
Дрони СБУ вдарили по аеродрому «Кущевська»
Київ Пост
17г тому
Що не так з російським Су-57 Росія
Що не так з російським Су-57
Богдан Тузов
1д тому
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дрони
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Київ Пост
1д тому
Росія все частіше вербує “журналістів” зі всього світу через багатомільйонний проєкт Росія
Росія все частіше вербує “журналістів” зі всього світу через багатомільйонний проєкт
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Президент вшанував пам'ять жертв політичних репресій
Далі » Росіяни активізувалися на Харківському напрямку, - Генштаб