Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас повідомила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

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Військові інструктори з різних країн вже працюють в Україні

На думку Каллас, союзники по НАТО не повинні боятися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з Росією.

Вона розповіла, що "є країни, які вже тренують солдатів на місцях" і роблять це на свій страх і ризик. Каллас додала, що якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про спільну оборону.

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"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... бомбити Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", – заявила Каллас.

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В Естонії, за її словами, для відправки інструкторів в Україну потрібне схвалення парламенту. Вона додала, що наразі це відкрита публічна дискусія, проте Фінляндія не повинна виключати таку можливість.

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Каллас вкотре зазначила, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.

"Російська пропаганда тільки й робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", – вважає прем'єрка.

Литва готова відправити своїх військових в Україну

Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.

"Інґріда Шимоніте повідомила FT, що отримала дозвіл парламенту на відправку військових в Україну з навчальною метою, про що її уряд уже заявляв, але Київ поки не просив про це", - повідомляється в публікації.

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Як зазначила Шимоніте, якби Литва думала лише про реакцію Росії, то не могла би нічого відправляти. Кожного другого тижня всі чують, що комусь погрожують ядерним бомбардуванням.

Росія посилює атаки на українську інфраструктуру, електростанції, школи та лікарні, аби спричинити нову хвилю біженців, вважає вона.

«Ми не будемо організовувати депортацію чи шукати українських чоловіків у країні, тому що це було би незаконно», - наголосила Шимоніте, спираючись на те, що ЄС гарантував захист до березня 2025 року.