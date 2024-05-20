Фахівці закликають критично ставитися до інформації про події в Україні, яка поширюється в мережі, та не піддаватися на маніпуляції ворога.

"Також ворог посилив кампанію з дискредитації мобілізації в Україні. Мета Москви – на тлі наступу на фронті дезорганізувати політичну ситуацію в Україні та спричинити хаос у нашому суспільстві, поширюючи маніпуляції щодо чутливих для українців питань", – йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти створюють “альтернативну Україну”

Російська пропаганда працює на розкол України, намагаючись поділити українців на тих, хто виїхав за кордон, рятуючись від війни, і тих, хто залишився, пише Укрінформ, цитуючи керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) лейтенанта Андрія Коваленка.

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“Росіяни активно формують розкол між тими, хто лишився в Україні, й тими, хто виїхав за кордон. Їхня мета – поділити українців. Це дуже небезпечна ситуація. Є проєкти, які орієнтовані на те, щоб зібрати лідерів думок, які за кордоном, представників колишньої влади, які теж за кордоном, і створити фактично альтернативну Україну. Понад сто років тому вони так само створили альтернативу УНР, яка її поглинула”, – пояснив Коваленко.

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Він розповів про наративи, які використовує ворожа пропаганда на своїх інформаційних ресурсах, щоб українців за кордоном об’єднати навколо ідеї “альтернативної України”.

“Ви поїхали і ви розумніші... Вони вас усіх хочуть відправити в окоп... Ваші права порушують... Держава вас принижує... Європа вас захищає, а Україна гнобить. Росіяни вкладають їм у голови – по-перше, потрібен мир із Росією, по-друге, потрібна “легітимна влада”. І, мовляв, хто, як не ви, є ці авторитети, щоб пояснити “зазомбованій” частині України, що потрібно робити. Це класична технологія розколу”, – сказав Коваленко.

Він вважає, що з українцями за кордоном слід активно працювати, пояснюючи ворожі цілі, спрямовані на розкол України.

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“Серед українців, які поїхали, треба багато працювати, потрібні правильні меседжі. Це окрема категорія людей, яких не лише треба повертати в Україну, а з якими треба говорити про перемогу України”, - наголосив Коваленко.