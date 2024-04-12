Частину балістики, що летіла на Трипільську ТЕС, вдалося збити, але через брак ракет для українських систем ППО частина ворожих ракет все ж досягла цілі й знищила її, повідомив Голосу Америки голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Трипільська ТЕС, повністю зруйнована внаслідок російської атаки балістичними ракетами 11 квітня, підлягає відновленню. Енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Проте з огляду на постійну небезпеку російських атак відновлення ТЕС без надання Україні систем ППО - це "марна справа".

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Через це, розповів Гота, для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.

"Будь-що підлягає відновленню. Минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - сказав Гота.

Він пояснив: "Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде".

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Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже три мільйони людей і була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Поки що, з огляду на сприятливу погоду, споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початися ближче до літа, сказав Гота і додав: "Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку - найскладніший період".

Гота розповів і про схоже знищення іншої електростанції на Харківщині 22 березня російськими балістичними ракетами: "Брак ППО в усіх регіонах відіграв рішучу роль".

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Ракетні обстріли РФ енергетики України

Росія вночі 11 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Вранці сили протиповітряної оборони прозвітували про знищення 21 російського ударного дрона над Дніпропетровською, Одеською, Херсонською та Миколаївською областями.

Під час масованої ракетної атаки РФ повністю знищила Трипільську ТЕС.

Згодом російська армія завдала авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі Сум – місцевій ТЕЦ. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

У відповідь на обстріли критичної інфраструктури президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО.