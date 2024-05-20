Згідно з даними, 415 094 українці оновили дані через платформу "Резерв +", 2944 осіб оновили свої персональні дані у ТЦК та СП, 3703 - у ЦНАПах.

Як зазначив Арахамія, QR-код працюватиме за аналогією COVID-сертифікату.

"Наступний крок - генерація QR коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток", - поінформував Арахамія.

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Про це повідомив член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в Телеграм .

"Резерв+" - що треба знати

Як повідомляв Kyiv Post раніше, оновити свої облікові дані можна буде онлайн через застосунок Резерв+. Це треба зробити всім військовозобов'язаним віком 18-60 років.

Зробити це потрібно протягом 60 днів. Тобто, до 16 липня включно.

Більше по темі Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених Президент України підписав закон про створення інституту умовно-дострокового звільнення засуджених для їх участі в обороні та захисті країни.

Додаток можна завантажити на смартфон через App Store та Google Play Market.

Як запевнили в Міноборони, під час оновлення даних направлення на ВЛК не видаватиметься.

Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації

Нагадаєо, що 17 травня Президент України підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

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Про це повідомлялося на сайті ВР.

Як зазначалося, за порушення правил військового обліку штраф становитиме від 3400 до 5100 грн, повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень, а в особливий період – від 17 тисяч до 25 500 грн.

Штрафи накладатимуться впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.