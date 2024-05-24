Службі безпеки України вдалося затримати інформатора РФ, який слідкував за діями ЗСУ на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ спіймала ще одного російського інформатора

"Фігурант намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках. Ворог сподівався використати ці дані для вогневого ураження позицій ЗСУ з використанням ракетного озброєння", – зазначили в СБУ.

За даними Служби безпеки, інформатором виявився місцевий житель, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому в РФ.

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Для передачі розвідданих вони використовували анонімний чат в одній із соцмереж.

У затриманого вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

"Служба безпеки завчасно отримала інформацію про плани окупантів, викрила і поетапно документувала розвідувальну активність фігуранта. Завдяки цьому було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ, а потім затримано ворожого поплічника у його власному помешканні", – пояснили в СБУ.

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Яке покарання загрожує інформатору РФ

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення.

СБУ затримала інформатора російської розвідки

Нагадаємо, що вчора Службі бепеки вдалося спіймати інформатора, завербованого ворожим ГРУ.

Про це повідомляла пресслужба СБУ.

Інформатор допомагав росіянам у наступі на Вовчанськ, приховано фіксуючи координати українських військ.

Як зазначалося, найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ.