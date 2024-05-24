У Києві завершили будівництво пішохідного мосту-хвилі на Оболонський острів.

Про це повідомив мер міста Київ Віталій Кличко в Телеграм.

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Новий міст зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка"

"Уже можна йти гуляти новою, великою рекреаційною зоною столиці – на острів Оболонський. Зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка" дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст. Звели його за кошти меценатів – іноземних та українських", – зазначив Кличко.

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За його словами, конструкції для мосту-хвилі були вироблені на заводі "Азовсталь" і привезені до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

"Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення перил мосту", – додав Кличко.

Як він зазначив, будівництво мосту розпочали в 2021-му році. На початку повномасштабної війни процес призупинили, але відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони.