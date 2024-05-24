На думку міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя, Росія використовує країну «для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання», щоб потім застосувати їх в інших країнах.

Про це пише Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

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Молдова стала мішенню Росії у гібридній війні

Очільник МЗС Молдови в інтерв'ю румунському телеканалу Digi24 закликав міжнародних партнерів допомогти Молдові.

Відповідаючи на запитання, чому Молдова стала мішенню Росії у гібридній війні, Попшой сказав, що одним із пояснень може бути те, що його країна межує з Україною.

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«Інше пояснення — інтереси Російської Федерації та готовність різних суб'єктів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного», - зазначив він.

Крім того, за його словами, існує схильність Молдови до гібридної загрози, враховуючи вразливість країни у сфері боротьби з дезінформацією та кіберпростором.

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«Наші інститути все ще вразливі, зокрема з точки зору корупції. Всі ці фактори роблять нас уразливими, і Росія використовує Молдову як розплідник, як чашку Петрі, щоб випробувати свої нові технології впливу та втручання, а потім, якщо вони виявляться ефективними, застосувати їх в інших місцях», - заявив Попшой, закликавши міжнародних партнерів допомогти Молдові «дати відсіч».

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Молдова може стати наступною метою агресії РФ

Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой казав, що якщо Україна програє у війні з Росією, то наступною метою Москви може стати Молдова.

"Ми розуміємо, що наше виживання як демократії залежить від виживання України", - сказав міністр закордонних справ Молдови.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України два роки тому 3 мільйони мешканців Молдови зіткнулися з безпрецедентною нестабільністю та тривогою.

Путін загрожує безпеці Молдови, атакує її економіку та підриває її демократію, усі його зусилля спрямовані на заміну прозахідного керівництва новим урядом, купленим та оплаченим Кремлем, зазначає видання.

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"Питання не в тому, чи хочуть росіяни вторгнутися, питання лише в тому, чи зможуть вони. Не дай Боже, щоб росіяни наважилися. Очевидно, наступною була б Молдова", — сказав урядовець.