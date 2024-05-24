Чехія планує відкрити своє Генконсульство в Дніпрі.

Про це повідомляє Укрінформ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Чехія працюватиме над повоєнною відбудовою України

"На цей момент створено спеціальну дипломатичну посаду при посольстві в Києві – спеціальний дипломат для Дніпра. Ця посаду обіймають з літа минулого року. Наступним кроком стане відкриття офісу посольства в Дніпрі. Ці кроки приведуть до створення повноцінного генерального консульства в майбутньому, як тільки це дозволить ситуація", – повідомив заступник глави МЗС Чехії Ян Маріян.

Advertisement

Як він зазначає, Прага у 2023 домовилася з Києвом про відкриття дипломатичного офісу Чехії в місті Дніпро, яке Чехія хоче взяти під свій патронат у післявоєнній відбудові.

"Вибір Дніпропетровської області як чеського пріоритету для відбудови значно посилив позиції Чехії та чеських компаній у цьому регіоні. Проте вибір однієї території не означає, що чеські компанії та державні установи не можуть бути залучені до проєктів у решті регіонів країни, так само як гуманітарна допомога Чехії та підтримка розвитку також зосереджена на інших українських областях. Тож чеський патронат над Дніпропетровською областю можна було б охарактеризувати як сферу особливого інтересу, а не як сферу виключної чеської уваги. Це має знайти конкретне відображення в реалізації двосторонніх проєктів", – пояснив Маріян.

Advertisement

За його словами, Дніпропетровській області буде також надано особливу увагу під час реалізації проєктів у рамках Програми допомоги Україні в гуманітарний сферах та відновленню на 2023–2025 роки.

Чехія озвучила приблизний період надходження близька 180 тис. боєприпасів

Першу партію снарядів за чеською ініціативою Україна отримає вже на початку літа.

Про це повідомляв президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Як зазначив Павел, вони з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою припускають, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доправлені у червні, і вже є контракти ще на п’яти-, шестизначну кількість боєприпасів.