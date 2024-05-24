Німеччина передала новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

Список оновлено на сайті федерального уряду.

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Що і скільки передали Україні німецькі партнери

У повідомленні зазначається, що разом із Данією в рамках спільного проєкту Бундесвер передав ще 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 на додаток до переданих раніше 30, а також іще 20 кулеметів MG3 для танків і броньованих машин LEOPARD 2, MARDER і DACHS (загалом таких передано вже 158).

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У пакеті 8,5 тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм; більш як півтора мільйона набоїв до стрілецької зброї; понад 300 штурмових гвинтівок MK 556 і 70 високоточних гвинтівок HLR 338 з 60 тис. набоїв, 11 гвинтівок CR 308, а також 400 світлодіодних ламп.

Доставлено 20 БПЛА-розвідників VECTOR із запчастинами та 34 безпілотники-розвідники RQ-35 HEIDRUN.

Більше по темі Валерій Чалий про допомогу США, Третю світову та розпад глобальної системи безпеки Валерій Чалий у розмові з Kyiv Post про те, як і чому затримка з допомогою США допомогла російському наступу, про стратегію США і союзників щодо війни в Україні та не лише про це.

Також передано мостоукладальний танк BIBER із запчастинами, інженерний танк DACHS, броньована евакуаційна машина з запчастинами; 4 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами, 2 плуги для розмінування; 4 вантажівки Zetros.

У Німеччині виступили проти залучення ППО НАТО до захисту неба України

Речник федерального уряду Штеффен Гебештрай повідомив, німецький уряд досі вважає, що можливість залучення літаків або засобів протиповітряної оборони країн НАТО у відбитті російських повітряних атак принаймні над західною частиною України стане «безпосереднім втягуванням Альянсу в конфлікт».

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«Ще на початку були дискусії щодо створення безполітної зони над Україною, яку могли б забезпечити літаки НАТО. Ми відхилили це тоді з важким серцем, адже дійшли висновку, що це буде перетином межі до прямої участі (НАТО у війні в Україні – ред.). Теж саме стосується і пропозицій, які висловлюються наразі в тому чи іншому світлі», - сказав Гебештрайт.

Зараз, за його словами, найважливішим є забезпечити Україну системами ППО.