Президент України Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО практичної допомоги, а не декларативної підтримки.
Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Системи Patriot та F-16: що просить Київ
На думку президента, практичним підсумком саміту могло б стати рішення про передачу Україні семи комплексів Patriot та винищувачів F-16.
«Ми можемо отримати від країн НАТО сім систем Patriot? Сім. Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 (таких систем - ред.). Окей, забули. Можна отримати сім?» - риторично запитав глава держави.
Він пояснив, що сім систем Patriot потрібні для того, щоб закрити кілька українських міст, без яких «ми втратимо повністю економіку і енергетику».
Зеленський вважає, що США також могли б надати Україні свої винищувачі F-16.
«Без них флоту зі 130 літаків в України не буде. А це значить, що не буде сенсу про це більше говорити, адже не буде адекватного флоту, який спроможний воювати з російським повітряним флотом», - сказав президент України.
Україна має стати членом НАТО не пізніше липня 2028 року
Членство України в НАТО
Президент зазначив, що Україна претендує на членство в НАТО з 2008 року, а зараз бореться за демократію в усьому світі.
За словами Володимира Зеленського, Київ хотів би отримати запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що приєднатися до організації зможе лише після закінчення війни.
«Жодного тиску з нашого боку не буде. Усі кажуть, що це (запрошення - ред.) ескалація. Я вважаю, що Сполучені Штати та Німеччина не готові до цього», - зазначив президент.
Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.
Це буде ювілейний - 75-й - саміт лідерів країн Альянсу.