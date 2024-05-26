Президент України Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО практичної допомоги, а не декларативної підтримки.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

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Системи Patriot та F-16: що просить Київ

На думку президента, практичним підсумком саміту могло б стати рішення про передачу Україні семи комплексів Patriot та винищувачів F-16.

«Ми можемо отримати від країн НАТО сім систем Patriot? Сім. Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 (таких систем - ред.). Окей, забули. Можна отримати сім?» - риторично запитав глава держави.

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Він пояснив, що сім систем Patriot потрібні для того, щоб закрити кілька українських міст, без яких «ми втратимо повністю економіку і енергетику».

Зеленський вважає, що США також могли б надати Україні свої винищувачі F-16.

«Без них флоту зі 130 літаків в України не буде. А це значить, що не буде сенсу про це більше говорити, адже не буде адекватного флоту, який спроможний воювати з російським повітряним флотом», - сказав президент України.

Більше по темі Україна має стати членом НАТО не пізніше липня 2028 року Група Єрмака-Расмуссена пропонує встановити чіткі часові межі для вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Членство України в НАТО

Президент зазначив, що Україна претендує на членство в НАТО з 2008 року, а зараз бореться за демократію в усьому світі.

За словами Володимира Зеленського, Київ хотів би отримати запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що приєднатися до організації зможе лише після закінчення війни.

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«Жодного тиску з нашого боку не буде. Усі кажуть, що це (запрошення - ред.) ескалація. Я вважаю, що Сполучені Штати та Німеччина не готові до цього», - зазначив президент.