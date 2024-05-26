Вночі росіяни атакували Україну дронами, крилатими та аеробалістичними ракетами.
Наша ППО збила всі «шахеди», які запустили окупанти. Це 31 ударний безпілотник.
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ППО збила всі ракети, крім «Кинджалів»
Також оборонці неба приземлили 12 з 14 ракет - всі, окрім «Кинджалів».
Про таке повідомили в Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала на території дев'яти областей.
На Вінниччині пошкоджені будинки, евакуювали 40 людей
Внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджені житлові будинки та автомобілі у Жмеринці на Вінниччині.
40 місцевих жителів довелося евакуювати.
«Зазнали пошкоджень 3 чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто», - повідомили в ДСНС.
Постраждало троє людей. Від госпіталізації вони відмовилися.
«Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул. Звук «шахеда». Летів «шахед». І ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спалах. Повно диму, немає чим дихати…», - розповіла місцева жителька Ірина.
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Росіяни атакували Дніпропетровщину
11 «шахедів» оборонці неба збили над Дніпропетровщиною.
ППО працювала в п'яти районах області.
«5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 - в Кам'янському та Павлоградському, по одному - в Нікопольському та Новомосковському. В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили», - написав керівник ОВА Сергій Лисак.
З артилерії вночі противник обстріляв Нікополь.
У місті пошкоджені школа, медзаклад, торговельні павільйони та магазини. Понівечені приватні та багатоквартирні будинки, а також лінії електропередач.
Гучно було й у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Там окупанти били з важкої артилерії.