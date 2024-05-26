Про таке повідомили в Повітряних силах.

Також оборонці неба приземлили 12 з 14 ракет - всі, окрім «Кинджалів».

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Наша ППО збила всі «шахеди», які запустили окупанти. Це 31 ударний безпілотник.

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«Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул. Звук «шахеда». Летів «шахед». І ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спалах. Повно диму, немає чим дихати…», - розповіла місцева жителька Ірина.

Постраждало троє людей. Від госпіталізації вони відмовилися.

«Зазнали пошкоджень 3 чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто», - повідомили в ДСНС.

Внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджені житлові будинки та автомобілі у Жмеринці на Вінниччині.

Росіяни атакували Дніпропетровщину

11 «шахедів» оборонці неба збили над Дніпропетровщиною.

ППО працювала в п'яти районах області.

«5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 - в Кам'янському та Павлоградському, по одному - в Нікопольському та Новомосковському. В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили», - написав керівник ОВА Сергій Лисак.

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З артилерії вночі противник обстріляв Нікополь.

У місті пошкоджені школа, медзаклад, торговельні павільйони та магазини. Понівечені приватні та багатоквартирні будинки, а також лінії електропередач.

Наслідки атаки на Дніпропетровщині.

Гучно було й у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Там окупанти били з важкої артилерії.

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