Вночі росіяни атакували Україну дронами, крилатими та аеробалістичними ракетами. 

Наша ППО збила всі «шахеди», які запустили окупанти. Це 31 ударний безпілотник. 

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ППО збила всі ракети, крім «Кинджалів»

Також оборонці неба приземлили 12 з 14 ракет - всі, окрім «Кинджалів». 

Про таке повідомили в Повітряних силах. 

Протиповітряна оборона працювала на території дев'яти областей.

 

На Вінниччині пошкоджені будинки, евакуювали 40 людей 

Внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджені житлові будинки та автомобілі у Жмеринці на Вінниччині. 

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40 місцевих жителів довелося евакуювати. 

«Зазнали пошкоджень 3 чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто», - повідомили в ДСНС.

Постраждало троє людей. Від госпіталізації вони відмовилися. 

«Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул. Звук «шахеда». Летів «шахед». І ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спалах. Повно диму, немає чим дихати…», - розповіла місцева жителька Ірина. 

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Росіяни атакували Дніпропетровщину

11 «шахедів» оборонці неба збили над Дніпропетровщиною. 

ППО працювала в п'яти районах області. 

«5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 - в Кам'янському та Павлоградському, по одному - в Нікопольському та Новомосковському.  В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили», - написав керівник ОВА Сергій Лисак. 

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З артилерії вночі противник обстріляв Нікополь.

У місті пошкоджені школа, медзаклад, торговельні павільйони та магазини. Понівечені приватні та багатоквартирні будинки, а також лінії електропередач. 

Наслідки атаки на Дніпропетровщині.

Гучно було й у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Там окупанти били з важкої артилерії.

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Наслідки атаки на Дніпропетровщині.

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