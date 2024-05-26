Понад 80 країн підтвердили участь у Саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів.
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Глава держави записав відео у Харкові - у зруйнованій росіянами книгарні.
«Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами. Російська авіація наближається до кордону нашої держави й запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження», - сказав Зеленський.
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Президент наголосив - саме Росія нині є єдиним джерелом агресії та постійно намагається розширити війну.
«Росія - єдина держава, яка захопила атомну станцію та відверто використовує її для радіаційного шантажу. Немає нічого, що не стало б для Росії зброєю, - включно з голодом, і саме це відчув світ, коли Україна зазнала від Росії удару морської блокади», - наголосив глава держави.
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Росія збирає нове угруповання біля кордону
Володимир Зеленський зазначив, що зараз Україна захищається від чергової спроби російського наступу на Харківщині.
«Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід - біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру», - додав Зеленський під час звернення з Харкова.
За словами президента, Москва використовує перемовини для прикриття та обману - як це було з підготовкою до повномасштабного вторгнення.
«Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля - Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути», - наголосив Володимир Зеленський.
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Він закликав світових лідерів долучитися до Саміту миру та особисто взяти у ньому участь.
«Я звертаюся до лідерів світу, які поки осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру. До Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів. До Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб Статут ООН згорів - згорів так само, як і ці книжки. І сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру - дійсно миру, а не паузи між ударами», - наголосив президент.