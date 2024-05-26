Понад 80 країн підтвердили участь у Саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів.

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Глава держави записав відео у Харкові - у зруйнованій росіянами книгарні.

«Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами. Російська авіація наближається до кордону нашої держави й запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження», - сказав Зеленський.

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РФ погрожує майже всім своїм державам-сусідам, - Зеленський

Президент наголосив - саме Росія нині є єдиним джерелом агресії та постійно намагається розширити війну.

«Росія - єдина держава, яка захопила атомну станцію та відверто використовує її для радіаційного шантажу. Немає нічого, що не стало б для Росії зброєю, - включно з голодом, і саме це відчув світ, коли Україна зазнала від Росії удару морської блокади», - наголосив глава держави.