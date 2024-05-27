Служба безпеки України затримала агента ворожої розвідки, який відслідковував пункти дислокації українських військ, що обороняють Красногорівку.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ спіймала ще одного агента російського ГРУ

"Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій артилерії та підрозділів безпілотних систем ЗСУ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення міста та подальшого просування на Курахівському напрямку", – пояснили в СБУ.

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Також у Службі безпеки додали, що під виглядом виконання підсобних робіт він обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників. Після цього агент повертався додому, щоб "відзвітувати" про них росіянам через анонімний чат у месенджері.

Більше по темі Голові Ради Федерації РФ та соратниці Путіна повідомили про підозру Служба безпеки України зібрала доказову базу на Валентину Матвієнко, яка санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Агент перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного розвідуправління генштабу збройних сил РФ. Його особу вже вустановила СБУ.

Військова розвідка РФ дистанційно завербувала чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед власних знайомих.

Яке покарання загрожує інформатору

Служба безпеки повідомила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Агенту загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала інформатора, який слідкував за підрозділами ЗСУ на Донеччині

Нагадаємо, що 24 травня Службі безпеки вдалося спіймати місцевого жителя, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому в РФ.

Про це також повідомляли в СБУ.

Як зазначалося, фігурант намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках. Росія сподівалася скористатися цими даними для вогневого ураження українських позицій із використанням ракетного озброєння.