Іспанія оголосить про виділення рекордного пакету військової допомоги для України на суму 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів).

Про це пише видання El Pais.

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Іспанія виділить Україні 1,1 млрд євро

"Саме такий пакет військової допомоги Іспанія збирається надати Україні під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Мадрида цього понеділка", – пояснюють в El Pais.

За даними видання, Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підпишуть двосторонню угоду про безпеку, яка передбачатиме постачання військової техніки, починаючи від ракет Patriot і закінчуючи танками Leopard, а також артилерійських снарядів, антидронових систем та переносних ракетних комплексів.

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Як зазначили в El Pais, угода передбачає контракти на мільйони доларів для іспанської оборонної промисловості, оскільки військова техніка вироблятиметься іспанськими компаніями, такими як TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal або Instalaza.

Більше по темі Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського Kyiv Post зібрав головні тези з заяв Президента України під час візиту до Мадриду для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією.

Також про візит Зеленського повідомили на сайті іспанського уряду, як передає Reuters. Після зустрічі о 12:00 за місцевим часом у Мадриді обидва лідера проведуть пресконференцію, а потім Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

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Іспанія передалаУкраїні ракети для Patriot

Нагадаємо, що ще у квітні Іспанія вирішила направити в Україну невелику кількість ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це писали в Reuters.

Як зазначалося, Іспанія не постачатиме батареї Patriot Україні, але передасть Києву ракети для них.