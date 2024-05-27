Іспанія оголосить про виділення рекордного пакету військової допомоги для України на суму 1,1 млрд євро (1,2 млрд доларів).

Про це пише видання El Pais.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Іспанія виділить Україні 1,1 млрд євро

"Саме такий пакет військової допомоги Іспанія збирається надати Україні під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Мадрида цього понеділка", – пояснюють в El Pais.

За даними видання, Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підпишуть двосторонню угоду про безпеку, яка передбачатиме постачання військової техніки, починаючи від ракет Patriot і закінчуючи танками Leopard, а також артилерійських снарядів, антидронових систем та переносних ракетних комплексів.

Advertisement

Як зазначили в El Pais, угода передбачає контракти на мільйони доларів для іспанської оборонної промисловості, оскільки військова техніка вироблятиметься іспанськими компаніями, такими як TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal або Instalaza.

Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського
Більше по темі

Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського

Kyiv Post зібрав головні тези з заяв Президента України під час візиту до Мадриду для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією.

Також про візит Зеленського повідомили на сайті іспанського уряду, як передає Reuters.  Після зустрічі о 12:00 за місцевим часом у Мадриді обидва лідера проведуть пресконференцію, а потім Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

Advertisement

Іспанія передалаУкраїні ракети для Patriot

Нагадаємо, що ще у квітні Іспанія вирішила направити в Україну невелику кількість ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це писали в Reuters.

Як зазначалося, Іспанія не постачатиме батареї Patriot Україні, але передасть Києву ракети для них. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Польща обмежить пересування російських дипломатів Росія
Польща обмежить пересування російських дипломатів
Київ Пост
2г тому
Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії за порушення прав людини Росія
Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії за порушення прав людини
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського Зеленський
Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського
Карина Доломанжи
4г тому
Національні збройні сили Латвії створять "армію дронів" Європейський Союз
Національні збройні сили Латвії створять "армію дронів"
Київ Пост
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній На президентських виборах у Литві переміг Гітанас Наусєда
Далі » СБУ затримала агента російської розвідки, який відслідковував пункти дислокації ЗСУ