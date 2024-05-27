Латвія розвиватиме технології дронів, вклавши 20 млн євро.

Про це пише Delfi з посиланням на слова міністра оборони країни Андріса Спрудса. 

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Латвія збільшуватиме виробництво безпілотників

"Це означає, що Латвія не тільки забезпечить Україну дронами, а й ще активніше впровадить ці технології в НВС", – запевнив Спрудс.

Як зазначається, у межах Коаліції дронів цього року в підтримку України вкладуть до 20 мільйонів євро, і аналогічна сума буде вкладена в розвиток дронів для латвійських НВС. У ці 20 мільйонів входить як створення інфраструктури, так і придбання дронів, у тому числі у латвійських підприємств, на суму не менше 10 мільйонів євро.

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Вже на початку червня на полігоні в Селії почне працювати полігон для тестування дронів.

"З огляду на те, наскільки важливими є дрони у воєнних діях, і керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск ініціативи цього року. Метафорично ми можемо говорити про будівництво армії дронів", – пояснив міністр оборони Латвії.

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Kyiv Post зібрав головні тези з заяв Президента України під час візиту до Мадриду для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією.

Україна з Латвією нарощують виробництво дронів

Нагадаємо, що 26 квітня до України з робочим візитом завітала очільниця МЗС Латвії Байбу Браже.

Про це повідомляли на сайті МЗС України.

Під час спільної пресконференції з нею Дмитро Кулеба зазначив, що українські та латвійські компанії мають значний потенціал для нарощування виробництва ударних дронів.

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Як зазначив Кулеба, Україна та Латвія ведуть зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва. Українські та латвійські компанії можуть "дійсно багато зробити в цьому напрямку".

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