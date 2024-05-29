У новому зведенні військова розвідка Британії проаналізувала, чому у Росії вирішили скасувати цьогорічні міжнародні армійські ігри. Причина, зокрема - в повномасштабній війні в Україні.

У РФ скасували армійські ігри, ймовірно, через війну в Україні

Низка російських ЗМІ повідомляла, що щорічні Міжнародні армійські ігри в Росії не відбудуться у 2024 році, як і в 2023-му, хоча Міністерство оборони РФ не дало офіційних коментарів з цього приводу.

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Зазначається, що Міжнародні армійські ігри - щорічний захід, який організовує Міноборони Росії з 2015 року. В ньому беруть участь представники низки країн, які змагаються у військових дисциплінах протягом двох тижнів. В останніх міжнародних армійських іграх у 2022 році взяли участь 6000 осіб із 37 країн. Особливо відомі змагання з танкового біатлону.

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«Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, який відволікає військові зусилля від війни в Україні, і щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн», - вважає британська розвідка.

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У зведенні наголошується, що існує реальна можливість того, що через втрати в Україні російське Міноборони побоюється, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки поставить під загрозу постійне домінування Росії у змаганнях.