Євросоюз не має потреби продовжувати транзитні контракти з російськими газовими компаніями.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи пані єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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ЄС не продовжуватиме транзитну угоду з Росією 2019 року

"Транзитна угода, що дозволяє експорт російського газу та його доставку через український маршрут, була продовжена у 2019 році терміном на п’ять років. Це означає, що дія цього контракту завершується наприкінці цього року. Я відвідала Київ кілька тижнів тому і я була дуже чіткою у спілкуванні з нашими українськими партнерами. Європа готувалася до цього моменту, коли транзитна угода припинить дію, вже протягом більш ніж двох років", – пояснила пані єврокомісар.

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Як зазначається, Європа знайшли альтернативні шляхи постачання, і з боку ЄС немає жодної необхідності звертатися із запитом до українцівдля залучення до будь-яких перемовин із російськими компаніями.

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Росія продає свою нафту в ЄС через Туреччину

Росія експортує пальне до ЄС завдяки перемаркуванню нафтопродуктів за допомогою Туреччини.

Про це писало Politico.

Як зазначалося, ця схема можлива завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дозволяє ввезення "змішаного" палива в ЄС, якщо воно позначене як неросійське. Це лазівка, що принесла Москві до 3 мільярдів євро з трьох портів за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.

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Також у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина збільшила закупівлі в Росії на 105% порівняно з попереднім роком. За той самий період експорт пального з Туреччини до ЄС зріс на 107 відсотків.

"Газпром" провалив спробу замінити європейський ринок на азійський

Цього року компанія оголосила про річний чистий збиток у розмірі 7 мільярдів доларів, перший з 1999 року, після різкого падіння торгівлі з Європою.

Про це писали в Reuters.

Як повідомлялося, у 2022 році Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 мільярда кубометрів газу. Обсяг знизився ще на 55,6% до 28,3 млрд кубометрів минулого року. Враховуючи ціну 286,9 доларів за 1000 кубометрів й експорт Газпромом газу в 22,7 млрд кубометрів минулого року, загальна вартість газу компанії, проданого Китаю, могла досягти $6,5 млрд за весь 2023 рік.