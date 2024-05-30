Зеленський та Джо Байден мають підписати безпекову угоду між Україною та США напередодні Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, пише Financial Times.

Видання наводить слова своїх американських співрозмовників, які повідомили, що президенти України та США підпишуть двосторонню угоду про безпеку на полях зустрічі лідерів країн G7 в Італії у червні. Підписання цієї угоди відбудеться за декілька днів до Глобального Саміту миру.

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Відомо, що проведення Саміту «Групи семи» заплановане на 13-15 червня в італійському місті Апулія.

Британські журналісти наголошують, що безпекова угода між США та Україною має стати найважливішою з серії угод, які Україна уклала з країнами-членами НАТО.

Наразі також відомо, що за словами речниці Білого дому заявила, Сполучені Штати будуть представлені на Глобальному саміті миру 15-16 червня у Швейцарії. Втім, вона відмовилася уточнити, чи очолюватиме делегацію США президент Джо Байден.

Безпекові угоди України з країнами НАТО – що варто знати

Цього тижня у Лісабоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

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Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Раніше були підписані угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Фінляндією, Нідерландами, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Глобальний саміт миру – що відомо

За інформацією Президента України Володимира Зеленського, наразі понад 80 країн підтвердили участь у Саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

Раніше Зеленський публічно запросив Байдена і Сі Цзіньпіна на Саміт миру. Він закликав світових лідерів долучитися до Саміту миру та особисто взяти у ньому участь.

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У травні 2024 року Міністерство закордонних справ Швейцарії запросило до участі у Саміті керівництво понад 160 країн.

Саміт має на меті пошук мирного врегулювання українсько-російської війни, базуючись на положеннях Української формули миру.