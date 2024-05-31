ФРН анонсувала надання Україні пакету військових засобів на суму 500 млн євро, в якому будуть ракети до систем ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, безпілотники, БМП та снайперські гвинтівки.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час спільного з українським колегою Рустемом Умєровим брифінгу в Одесі.

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Україна отримає від Німеччини пакет допомоги на 500 млн євро

"Ми готові надавати подальшу допомогу Україні. Зокрема, йдеться про постачання військових матеріальних засобів на суму пів мільярда євро, які незабаром будуть доправлені. Ми готові також продовжити постачання крилатих ракет до IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, а також безпілотників, які відіграють велику роль у Чорному морі", – повідомив Пісторіус.

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За його словами, Німеччина має намір надати запчастини для танків Leopard, 18 колісних гаубиць і боєприпаси для стрілецької зброї.

"ФРН протягом року надасть Україні додаткові танки Leopard-1 і Leopard-2 і допомагатиме з підтриманням їхнього технічного стану та ремонтом. Україна отримає додаткові БМП та зенітні самохідні артилерійські установки", – додав міністр оборони Німеччини.

Як зазначається, під час відвідання снайперського полігону українські військові розповіли йому про потребу в додаткових снайперських гвинтівках.

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"Ми готові доправити найближчими днями кілька сотень снайперських гвинтівок. Окрім того, ми вже думаємо про те, щоб виділити додатково ще сотню таких гвинтівок", – наголосив Борис Пісторіус.

Німеччина виділила 60 млн євро на допомогу Україні

Нагадаємо, що таку заяву міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зробила в понеділок, 27 травня, на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляли в DW.

Як зазначалося, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого. Уряд Німеччини працює з міжнародними гравцями, щоб доправити туди гуманітарну допомогу.