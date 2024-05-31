Перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг висловив сподівання на погодження довгострокової допомоги Україні до саміту у Вашингтоні.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи Столтенберга.

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Столтенберг очікує нових рішень від НАТО на користь України

"Я очікую, що будуть нові рішення під час саміту стосовно допомоги Україні в обороні проти російської агресії. Це буде стосуватися більшої ролі НАТО в координації поставок зброї і боєприпасів, у навчанні українських військових. Я також запропонував нові фінансові внески, щоб забезпечити більшу довгострокову передбачуваність, щоб уникнути того, що ми бачили протягам минулих місяців, коли були певні провали та затримки у постачанні", – повідомив керівник НАТО.

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Як зазначається, затримки поставок дуже ускладнили українцям оборону проти російської агресії. Столтенберг додав, що зараз цю проблему вирішено. Але для того, щоб надати більше передбачуваності та забезпечити більш тверду підтримку, він очікує, що координація поставок та багаторічні фінансові зобов’язання будуть зроблені до саміту.

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"Від початку російського вторгнення союзники по НАТО надають Україні широкий спектр допомоги – економічну, гуманітарну, фінансову, а також військову. Крім того, союзники по Альянсу застосовують санкції проти Росії, щоб забезпечити для неї високу ціну за "абсолютно неприйнятне" порушення міжнародного права та за агресію проти іншої країни", – наголосив Столтенберг.

НАТО має змінити підходи до обмежень у застосуванні зброї Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 травня заявив про потребу перегляду доцільності обмежень на використання зброї, яку НАТО постачає Україні для її самозахисту, включно з можливим дозволом на застосування такої зброї по легітимним військовим цілям на території Російської Федерації.

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Про це повідомляв Укрінформ.

За словами Столтенберга, прийшов час зважити доцільність деяких із цих обмежень, щоб надати українцям можливість обороняти себе. Це необхідно зробити, з огляду на те, яким чином змінюється сама війна. На початку російського вторгнення всі бойові дії точилися в глибині території України, але зараз, як це відбувається у Харківській області, бої тривають вздовж кордону між Україною і Росією, коли державний кордон більш-менш співпадає із лінією фронту.