Парламент Молдови на засіданні 30 травня ухвалив Декларацію, яка засуджує насильницьке переміщення та депортацію українських дітей на окуповані Росією території України та РФ.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Молдова ухвалила декларацію про засудження політики геноциду

Документ засуджує агресивну війну Росії проти України, яка призвела до численних жертв серед цивільного населення, переміщення мільйонів осіб та біженців.

Як зазначається в Декларації, сотні дітей було вбито та тисячі поранено. Майже 2/3 дітей в Україні змушені були переїхати до іншого населеного пункту України, а близько 2 млн. дітей разом зі своїми матерями були вимушені шукати притулок в інших країнах.

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"Ця Декларація підтверджує готовність молдавської влади продовжувати надавати гуманітарну допомогу біженцям з України та закликає до консолідації зусиль демократичного миру та міжнародних гуманітарних організацій щодо виявлення, визначення місцезнаходження та репатріації насильно переміщених та депортованих дітей в Україну", – заявили в парламенті.

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За словами депутат від PAS Дойни Герман, таким чином Молдова приєдналася до парламентів країн, які ухвалили подібні декларації. Йдеться про Європарламент, Парламентську асамблею Ради Європи, парламенти Чехії, Словаччини, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Франції, Ісландії, США та Канади.

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Росія використовує Молдову для випробувань нових технологій впливу та втручання

Нагадаємо, що 24 травня очільник МЗС Молдови Міхая Попшоя заявив, що Росія користується країною "для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання", аби потім використати ці засоби в інших країнах.

Про це повідомляв NewsMaker.

За словами Попшоя одним із пояснень Молдови як мішені в гібридній війні може бути те, що його країна межує з Україною. Іншим припущенням було те, що інтереси Російської Федерації та готовність різних суб'єктів у Молдові зрадити національні інтереси та громадян заради просування іноземного порядку денного підбурюють ситуацію в країні.