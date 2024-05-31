Країни-члени НАТО очікують, що Україна завдаватиме ударів по території Росії за допомогою наданого озброєння відповідальним шляхом та із дотриманням міжнародного права.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Столтенберг підтримує ідею використання Україною зброї для ураження військових цілей в РФ

"Декілька союзників не запроваджували жодних обмежень від початку на використання зброї, яку вони поставили Україні. Це питання стосується дотримання міжнародного права, та права України обороняти себе. Саме Росія атакувала Україну, і Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії", – зазначив Столтенберг.

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За його словами, відповідно до поточної ситуації на полі бою є очевидним, що Росія завдає ударів по Україні з російської території, з використанням артилерії і ракет, концентруючи там свої війська. Це ускладнює завдання для України захищати себе, якщо вона не має права використовувати наявні розвинуті системи озброєння для відбиття цих атак.

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"Тож багато країн уже уточнили свою позицію, та дійшли висновку, що Україна може використовувати зброю, яку отримала, для самооборони, включаючи враження військових цілей в самій Росії. Ми очікуємо, що це буде здійснюватися відповідно до міжнародного права та відповідальним шляхом", – додав керівник НАТО.

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Столтенберг закликав НАТО дозволити Україні бити по території РФ

Нагадаємо, що 25 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Києву наносити удари по військових цілях на території Росії.

Про це писали в The Economist

За словами генсека, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території РФ дуже ускладнює самозахист.

Водночас Столтенберг наголосив, що НАТО не братиме безпосередню участь у бойових діях над Україною або в Україні.

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За матеріалами Укрінформ
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