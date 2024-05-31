Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що у ніч з 29 на 30 травня "у росіян стало менше на один комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 мільйонів доларів", яка контролювала ділянку фронту понад 380 кілометрів.

За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

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Ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

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За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

СБУ знищила в Брянській області РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України

Минулого місяця Служба безпеки України (СБУ) знищила російську радіолокаційну станцію дальньої дії в Брянській області. Ця станція контролювала небо на 700 км вглиб України.

СБУ провела комплексну операцію для послаблення військової логістики РФ у Криму
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СБУ провела комплексну операцію для послаблення військової логістики РФ у Криму

Джерела Kyiv Post повідомляють, що СБУ провела багатоденну операцію з ліквідації логістичних ланцюгів, які підтримують функціонування російських військ у Криму.

"У росіян стало менше на один модернізований комплекс "Небо-У", - повідомило нам джерело.

РЛС допомагала російським військам виявляти українські засоби ураження та підтримувала бомбардувальники, які атакують керованими авіаційними бомбами українське прикордоння, додав співрозмовник.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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