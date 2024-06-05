Службі безпеки України вдалося затримати агентку Головного розвідувального управління генштабу збройних сил РФ (ГРУ) та її доньку, яка регулярно виправдовувала агресивну війну проти України.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ затримала зловмисниць, які вихваляли Путіна

"Обидві фігурантки вихваляли Путіна та героїзували окупаційні угруповання країни-агресора, які воюють проти України", – зазначили в СБУ.

За даними Служби безпеки, основним завданням матері, агентки ГРУ, було коригування російського вогню по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині.

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Її кураторів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Як зазначається, агентка об’їжджала місцевість, де фіксувала пункти тимчасового базування українських військ.

Розвіддані планувалося передавати месенджером своєму куратору з ГРУ для підготовки повітряних ударів по регіону.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Затриману мешканку Дніпра у 2023 році завербував кадровий співробітник ГРУ, особу якого вже встановили в СБУ.

Також донька затриманої, яка мешкає на Київщині, регулярно виправдовувала війну проти України, зокрема ворожі ракетні удари по її цивільній інфраструктурі.

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Яке покарання загрожує фігуранткам

Обом зловмисницям повідомили про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії агентки російського ГРУ додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала інформатора, який допомагав росіянам у наступі на Вовчанськ

Нагадаємо, що 22 травня СБУ затримала російського інформатора, завербованого ворожим ГРУ.

Про це також повідомляли в СБУ.

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За даними Служби безпеки, його цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора – місцевого підприємця.

Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтову місцевість, звідки передавав Росії координати українських військ через голосові повідомлення. Ці розвіддані РФ використовувала для завдання точних ракетних та авіаційних ударів.

Йому загрожує до 8 років ув'язнення.