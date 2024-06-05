Уряд США використовуватиме закон REPO для ефективного вилучення прибутків із заморожених активів Центробанку РФ.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи речника Державного департаменту США Метью Міллера.

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США використають закон REPO

"Держсекретар чітко дав зрозуміти, що нам надані ці повноваження [за Актом REPO – ред.], і ми плануємо їх використати", – пояснив представник зовнішньополітичного відомства США.

Положення закону REPO, який передбачає конфіскацію та спрямування на відновлення України заморожених активів РФ, ухвалили в рамках закону про додаткове фінансування потреб нацбезпеки США, який президент США підписав 24 квітня.

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Водночас важливою залишається умова щодо використання цих повноважень спільно з європейськими та іншими союзниками. За словами Міллера, більшість заморожених активів зберігається не в США, а в європейських країнах.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

"Ми консультуємося з нашими європейськими союзниками щодо найкращого способу зробити це, але ми прагнемо забезпечити, щоби заморожені активи РФ залишалися знерухомленими та використовувалися на користь українського народу", – зазначив речник Держдепартаменту США.

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Україна може отримати 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів РФ до кінця року

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час конференції в Брюселі заявив, що Україна може отримати 1,7 млрд євро прибутків від заморожених активів російського Центробанку.

Бельгія, своєю чергою, виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини. Двостороння угода з Бельгією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки передбачає військову допомогу на щонайменше 977 млн євро цього року.