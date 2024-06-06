Служба безпеки України затримала інформатора Росії, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомляють в СБУ.

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На Харківщині затримали інформатора Росії

"Поплічник агресора відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони. Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів", – зазначили в СБУ.

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Як повідомляється, інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де визначав позиції Збройних сил.

Розвіддані передавалися РФ для нових спроб захоплення Вовчанська та просування на Харківському напрямку.

"Фігурант "в темну" випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі", – додали в СБУ.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Затриманий – ідейний прихильник рашизму, який у 2023 році був дистанційно завербований військовою розвідкою Росії.

Як зазначається, до активної розвідувально-підривної діяльності інформатор долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину.

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Яке покарання загрожує інформатору

Служба безпеки повідомила фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ затримала інформатора, який шпигував за підрозділами ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, що 3 червня Служба безпеки затримала інформатора РФ, який слідкував за підрозділами ЗСУ, які обороняють Харків.

Про це також повідомляли в СБУ.

Як зазначалося, фігурантом був колишній співробітник місцевого підрозділу нині розформованих внутрішніх військ. У квітні цього року окупанти дистанційно залучили його до співпраці як ідеологічного прихильника рашизму.

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Експосадовець визначав пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО Харкова, а особливо його цікавили місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО.

Зловмисник переносив отримані відомості на позначки в картах Google і надсилав РФ відеофайли для "звіту".