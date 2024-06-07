Служба безпеки України затримала депутатку з Хмельниччини, яка працювала на ФСБ і завербувала своїх сина й доньку.

Про це повідомляє Служба безпеки.

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На Хмельниччині затримали депутатку

"Контррозвідка Служби безпеки затримала агентурну групу фсб, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей: 42-річний син і донька, якій виповнилося 37 років. За вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон", – повідомили в СБУ.

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Як зазначається, агенти під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто.

Посадовиця приховано фотографувала об’єкти, а її син у цей час робив відповідні позначки на картах Google.

"Добуту інформацію депутатка-зрадниця узагальнювала, а потім у формі агентурного "звіту" направляла месенджером своєму куратору з ФСБ. За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці", – додали в СБУ.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У поле зору російської спецслужби фігурантка потрапила на початку цього року завдяки прокремлівській активності в "Однокласниках". Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку.

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Яке покарання загрожує зловмисникам

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти проти військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі

Нагадаємо, що 4 червня СБУ схопила агента ФСБ, який мав організувати серію терактів проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі.

Він мав виявити транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням.

Агент щоденно стежив за парковками поблизу ТЦК. Після цього отримав би від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів із використанням вибухівки. Задум зірвали, коли фігуранта затримали, в той час як він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони.

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Зловмисником виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

Йому загрожує довічне ув’язнення.