Учасники Ініціативи з обміну інформацією у сфері радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної безпеки та захищеності щодо України забезпечать навчання та постачання обладнання для захисту особового складу ЗСУ.

Про це повідомляється в заяві держав-учасниць Ініціативи з обміну інформацією у сфері радіаційної, хімічної, біологічної та ядерної безпеки та захищеності щодо України.

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Держави-учасниці Ініціативи з обміну інформацією засуджують порушення РФ

"У відповідь на потворне та незаконне застосування Росією хімічних боєприпасів на полі бою Ініціатива розширила сферу діяльності у травні 2024 року, щоб забезпечити невідкладні потреби України з усього спектру РХБЯ безпеки та захищеності. Держави-учасниці Ініціативи продовжують засуджувати грубі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права та принципів, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй", – зазначається в заяві.

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Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Як повідомляється, держави-учасниці занепокоєні безвідповідальною та загрозливою ядерною риторикою Росії. Захоплення Росією Запорізької атомної електростанції і триваючий контроль цього об’єкта з боку Росії ставить під загрозу безпеку мільйонів людей на прилеглих територіях.

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"Ми, як і раніше, прагнемо продовжувати допомагати Україні у зміцненні її радіаційної та ядерної безпеки. Крім цього, неодноразове застосування Росією хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями як методу ведення війни, а також використання Росією інших хімічних боєприпасів проти Збройних сил України є грубим порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї", – наголосили держави-учасниці.

Також вони рішуче засуджують застосування Росією хімічних речовин в Україні та зобов’язуються забезпечити навчання та постачання обладнання, необхідного для захисту особового складу Сил безпеки та оборони України, а також притягнути Росію до відповідальності.

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РФ розповсюджує фейк про застосування Україною хімічної зброї на Харківщині

Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито намір ЗСУ найближчим часом застосувати отруйний газ люїзит.

Про це 29 травня повідомляв Центр протидії дезінформації.

Як зазначалося, ворожа пропаганда поширює чергові заяви міноборони РФ зі звинуваченнями Сил оборони України у використанні проти армії РФ токсичних речовин.

Ресурси ворога поширюють дані про "намір українських військових найближчим часом застосувати на Харківському напрямку бойові отруйні гази", зокрема заборонений люїзит.